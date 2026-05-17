Divieti e restringimenti attenzione alle vie di Lecco interessate

La prossima settimana, diverse vie del centro di Lecco saranno soggette a modifiche alla viabilità. Sono in programma divieti e restringimenti che interesseranno alcune strade della città, con interventi volti a limitare il traffico e a migliorare la circolazione. Le modifiche saranno in vigore per diversi giorni e riguarderanno specifiche arterie del Comune, con dettagli sui percorsi e orari che saranno comunicati alle autorità competenti.

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