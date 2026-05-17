Divieti e restringimenti attenzione alle vie di Lecco interessate
La prossima settimana, diverse vie del centro di Lecco saranno soggette a modifiche alla viabilità. Sono in programma divieti e restringimenti che interesseranno alcune strade della città, con interventi volti a limitare il traffico e a migliorare la circolazione. Le modifiche saranno in vigore per diversi giorni e riguarderanno specifiche arterie del Comune, con dettagli sui percorsi e orari che saranno comunicati alle autorità competenti.
Sono numerose le modifiche alla viabilità che interesseranno le vie del comune di Lecco nel corso della prossima settimana. Le indichiamo di seguito, insieme a quelle previste per l'allestimento del mercato del mercoledì in centro.via Verdi, tratto compreso tra i civici 10 e 17, divieto di. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
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