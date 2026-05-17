A Bergamo si è svolta la quindicesima edizione di Distinguished Gentleman’s Ride, evento benefico dedicato alla salute maschile. Oltre 150 motociclisti hanno partecipato alla parata, che si è svolta nelle strade della città. La manifestazione ha raccolto fondi per la ricerca sul tumore alla prostata e per iniziative legate alla salute mentale maschile. La partecipazione è stata numerosa e i partecipanti hanno sfilato con moto d’epoca e moderne.

L’INIZIATIVA. Oltre 150 motociclisti hanno partecipato a Bergamo alla quindicesima Distinguished Gentleman’s Ride, la parata benefica a sostegno della ricerca sul tumore alla prostata e della salute mentale maschile. Il corteo, partito dal Daste, ha attraversato i luoghi simbolo della città: le donazioni resteranno aperte fino a fine maggio. La solidarietà corre anche in sella a una moto. Fare del bene con stile ed eleganza è sempre stato l’imperativo della Distinguished Gentleman’s Ride, la parata motociclista globale che ogni anno raduna migliaia di centauri in oltre 100 paesi del mondo e 1000 città. Con un solo scopo: sostenere la ricerca sul tumore alla prostata e promuovere la salute mentale maschile. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - «Distinguished Gentleman’s Ride» per le strada di Bergamo - Foto

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