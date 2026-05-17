DIRETTA Juventus-Fiorentina 0-1 gol annullato a Vlahovic

Nella partita tra Juventus e Fiorentina, il risultato si è sbloccato al 82' minuto con un gol della Fiorentina segnato da Mandragora. Prima di questa rete, un gol di Vlahovic era stato annullato dall’arbitro. La Juventus ha effettuato un cambio al 80', con Gatti che è entrato al posto di Kelly. La partita è stata aggiornata in tempo reale, senza ulteriori dettagli sulla ripresa del match.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA82' GOOOOOOOOOOOLLLLLLLLL DELLA FIORENTINAAAA! HA SEGNATO MANDRAGORA!80' Cambio nella Juve: esce Kelly, entra Gatti.77' Ancora un fischio del direttore di gara, intervento falloso di Yildiz in area di rigore ai danni di Dodò. C'è respiro per la Fiorentina. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Juventus-Fiorentina 2-1: gol e highlights | Coppa Italia femminile Sullo stesso argomento Leggi anche: Lecce-Juventus, gol annullato a Kalulu: era fuorigioco di Vlahovic? Juventus-Fiorentina, segui la diretta dall’Allianz Stadium x.com Thread di match: Juventus vs Fiorentina | Serie A | 17 maggio 10:00 UTC reddit Juve-Fiorentina, diretta: formazioni e risultato in tempo reale. Spalletti per la ChampionsÈ molto emozionante tornare qui perché è la prima volta da avversari. Fa un grosso effetto, uno stadio bellissimo e persone che mi hanno voluto bene e io ne voglio a loro. Per il momento sono concent ... tuttosport.com Juventus-Fiorentina 0-0, segui la diretta testuale di Firenzeviola.it!5' - Prova a farsi vedere la Fiorentina dalla parte opposta con Parisi che viene fermato facilmente sulla linea di fondo da Cambiaso. firenzeviola.it