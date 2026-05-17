Diretta gol Serie A LIVE | finiscono i match delle 12 la classifica aggiornata
Le partite della 37esima giornata di Serie A si sono concluse alle ore 14, con tutti i risultati aggiornati in tempo reale. La cronaca delle gare, con sintesi e moviola, è stata trasmessa live, offrendo un quadro completo degli incontri disputati. La classifica del campionato è stata aggiornata in base ai risultati delle partite di questa mattina, che hanno coinvolto tutte le squadre impegnate in questa fase finale del torneo.
Biglietto di sola andata per Nico Gonzalez, destinazione Madrid: l’Atletico vicino all’intesa finale. Perché la Juventus non lo ha tenuto Bernardo Silva svela: «Cerco una squadra dove poter continuare a competere. Ho un’idea e una preferenza, ma vedremo» Fiorentina in ansia, brutto infortunio al ginocchio per Parisi: esce in barella contro la Juve! Cosa filtra Sarri tuona nel prepartita di Roma Lazio: «Parlo per il bene del nostro sport, ci vogliono meno esperti di politica sportiva e più esperti di calcio!» Xabi Alonso è il nuovo allenatore del Chelsea, adesso è ufficiale! Il comunicato Biglietto di sola andata per Nico Gonzalez, destinazione Madrid: l’Atletico vicino all’intesa finale. 🔗 Leggi su Calcionews24.com
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