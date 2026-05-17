Diretta gol Serie A LIVE | finiscono i match delle 12 la classifica aggiornata

Le partite della 37esima giornata di Serie A si sono concluse alle ore 14, con tutti i risultati aggiornati in tempo reale. La cronaca delle gare, con sintesi e moviola, è stata trasmessa live, offrendo un quadro completo degli incontri disputati. La classifica del campionato è stata aggiornata in base ai risultati delle partite di questa mattina, che hanno coinvolto tutte le squadre impegnate in questa fase finale del torneo.

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