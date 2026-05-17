Dopo la partita tra Pisa e Napoli, terminata 0-3, il difensore azzurro ha parlato ai microfoni di Sky. Ha commentato la sua sensazione di incertezza, precisando che questa si avverte più all’esterno del club che all’interno del gruppo. La vittoria ha portato la squadra alla qualificazione in Champions League, e Di Lorenzo ha espresso soddisfazione per il risultato raggiunto. Ha inoltre commentato brevemente il percorso della squadra e il momento attuale del campionato.

Il difensore del Napoli Giovanni Di Lorenzo dopo Pisa-Napoli 0-3 ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky per festeggiare la qualificazione in Champions. “È stata una stagione complicata sotto tanti aspetti, però il gruppo è sempre rimasto compatto e unito e ha affrontato le difficoltà. Siamo contenti di questa qualificazione in Europa e adesso vogliamo chiudere il discorso anche per il secondo posto che non è ancora matematico”. Di Lorenzo sul futuro del Napoli. Manca poco all’incontro tra Conte e De Laurentiis per parlare del futuro, ci sono calciatori a fine ciclo, ci dai la tua valutazione su quel che deve essere il Napoli? “Questo senso di incertezza lo percepisco più all’esterno che all’interno del gruppo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Di Lorenzo: “Questo senso d’incertezza lo percepisco più all’esterno del Napoli, non nel gruppo”

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