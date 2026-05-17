Dopo aver annunciato che questa sarà la sua ultima stagione da pilota, il pilota brasiliano ha dichiarato di voler dedicare il suo futuro a creare un motorsport più accessibile e aperto a tutti. Nel corso della sua carriera ha partecipato a numerose competizioni e conquistato diversi titoli, diventando un volto noto nel mondo delle corse. Ora, con l’addio alle competizioni, intende concentrarsi su progetti che possano favorire un maggior coinvolgimento di appassionati e nuovi talenti nel settore.

Il 30 aprile scorso Lucas Di Grassi ha annunciato il ritiro dalle corse. A quasi 42 anni, dopo una vita trascorsa al volante nelle maggiori categorie del motorsport, la sua è sembrata quasi una scelta naturale. Gli ultimi 14 anni di carriera li ha vissuti in Formula E, diventandone un vero e proprio simbolo: semplicemente, senza di lui questa categoria forse non esisterebbe nemmeno. Il brasiliano è infatti l’unico pilota ad aver preso parte a ogni singola stagione dal debutto nel 2014, ma già nei due anni precedenti aveva iniziato a sviluppare e testare la prima generazione di monoposto, contribuendo di fatto alla nascita della serie. Nel tempo il campionato è cresciuto e si è trasformato, ma Di Grassi ne è rimasto a lungo il volto principale, laureandosi anche campione nel 2017. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Di Grassi e l’addio alle corse: “Ora voglio costruire un motorsport più democratico”

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