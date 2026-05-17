deejay ten 2026 nel cuore di treviso

La Deejay Ten 2026 si è svolta nelle strade di Treviso, coinvolgendo numerosi partecipanti. L’evento è stato organizzato da Radio Deejay ed è stato una delle principali manifestazioni sportive della primavera nella città. La corsa non competitiva ha attirato appassionati di diverse età, che hanno preso parte alla manifestazione nel centro di Treviso. L’iniziativa ha visto coinvolgimento di cittadini e visitatori, con il percorso che ha attraversato alcune vie principali della città.

La Deejay Ten 2026 è stata protagonista nelle strade di Treviso. Un nuovo grande successo della corsa non competitiva organizzata da Radio Deejay e che primeggia tra le iniziative sportive della primavera trevigiana. A descriverla per GBT Barbara Comelato, caporedattrice del Veneto che ha anche partecipato alla competizione. Deejay Ten 2026, oggi la tappa di Treviso. Oggi 17 maggio, la città di Treviso ha accolto uno degli appuntamenti più attesi della primavera sportiva, la Deejay Ten 2026, la corsa non competitiva firmata da Radio Deejay e ideata da Linus. La tappa di Treviso è stato il terzo appuntamento del tour 2026 della Deejay Ten, dopo Torino e Bari, e ha preceduto il gran finale che si svolgerà ad ottobre a Milano. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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