Decreto Lavoro | bonus fino a 800 euro per assunzioni nel Mezzogiorno
Il decreto lavoro introduce un bonus fino a 800 euro destinato alle assunzioni nel Mezzogiorno, con l’obiettivo di incentivare l’occupazione in quella regione. Sono previste categorie specifiche che beneficiano di un’esenzione totale dai contributi previdenziali. Inoltre, a partire da ora, le buste paga devono includere l’obbligo di inserire il codice CNEL, un elemento che cambierà la modalità di compilazione dei cedolini. Le novità riguardano sia gli aspetti fiscali che quelli amministrativi legati ai rapporti di lavoro.
? Domande chiave Chi sono le categorie che ottengono l'esonero totale dei contributi?. Come cambiano le buste paga con l'obbligo del codice CNEL?. Quali rischi corre l'azienda se non rispetta il divieto di licenziamento?. Perché il salario minimo diventa vincolante per ottenere gli sgravi?.? In Breve Bonus donne fino a 800 euro mensili nelle aree ZES del Mezzogiorno.. Sgravio per giovani under 35 fino a 650 euro nelle zone ZES.. Obbligo di inserimento codice CNEL in busta paga per trasparenza contrattuale.. Divieto di licenziamento nei mesi vicini all'assunzione per mantenere il beneficio.. Il nuovo Decreto Lavoro introduce incentivi per le assunzioni stabili che raggiungono gli 800 euro mensili nelle aree della ZES unica del Mezzogiorno. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Nuovo Decreto Lavoro 2026: Guida ai Bonus Assunzioni fino a 800€
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