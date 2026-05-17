Decaro | Costretto a usare leva fiscale per disequilibrio in sanità
Il sindaco ha dichiarato che, a causa di un disequilibrio di 349 milioni di euro nel settore sanitario, si è visto costretto a ricorrere a strumenti fiscali per cercare di ristabilire l’equilibrio finanziario. La questione era già stata segnalata durante la campagna elettorale, ma le difficoltà sono rimaste e hanno portato all’adozione di misure che coinvolgono direttamente le entrate comunali. La situazione richiede interventi immediati per affrontare il deficit accumulato nel sistema sanitario locale.
Antonio Decaro – foto sito ufficiale Comune di Bari BARI – “Avevo detto già in campagna elettorale che la situazione era complicata, e sono costretto a utilizzare la leva fiscale per ripianare il disequilibrio della sanità che ammonta a 349 milioni di euro. Voglio essere chiaro, non cerco capri espiatori, ma i dati del ministero attestano un aumento dei costi della sanità del 3.6%, e lo stesso Mef dice che l’aumento del governo sul Fondo sanitario nazionale che viene trasferito alle Regioni, per la Puglia è dell’1,09%”. Lo ha detto il presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, nel corso di una conferenza stampa convocata per illustrare la manovra fiscale che prevede l’aumento dell’addizionale Irpef regionale per fare fronte al disavanzo sanitario. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
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