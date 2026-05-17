Decaro | Costretto a usare leva fiscale per disequilibrio in sanità

Il sindaco ha dichiarato che, a causa di un disequilibrio di 349 milioni di euro nel settore sanitario, si è visto costretto a ricorrere a strumenti fiscali per cercare di ristabilire l’equilibrio finanziario. La questione era già stata segnalata durante la campagna elettorale, ma le difficoltà sono rimaste e hanno portato all’adozione di misure che coinvolgono direttamente le entrate comunali. La situazione richiede interventi immediati per affrontare il deficit accumulato nel sistema sanitario locale.

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