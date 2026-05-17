Danilo Brandi morto lo stimato imprenditore di Civita Castellana
Civita Castellana piange la scomparsa di Danilo Brandi, un imprenditore di 76 anni molto conosciuto nella zona. La notizia della sua morte ha suscitato cordoglio tra cittadini e amici, che si sono riuniti per ricordarlo. La sua attività aveva coinvolto diversi settori e aveva contribuito allo sviluppo locale. La famiglia Brandi riceve supporto da parte della comunità in questo momento di lutto. Le esequie si terranno nei prossimi giorni nella chiesa principale del paese.
Civita Castellana si stringe attorno alla famiglia di Danilo Brandi, stimato imprenditore di 76 anni. L'uomo si è spento nella giornata di domenica 17 maggio mentre si trovava ricoverato all'ospedale Andosilla, lasciando un vuoto profondo in una comunità che ne apprezzava da sempre la. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
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