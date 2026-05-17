Danilo Brandi morto lo stimato imprenditore di Civita Castellana

Da viterbotoday.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Civita Castellana piange la scomparsa di Danilo Brandi, un imprenditore di 76 anni molto conosciuto nella zona. La notizia della sua morte ha suscitato cordoglio tra cittadini e amici, che si sono riuniti per ricordarlo. La sua attività aveva coinvolto diversi settori e aveva contribuito allo sviluppo locale. La famiglia Brandi riceve supporto da parte della comunità in questo momento di lutto. Le esequie si terranno nei prossimi giorni nella chiesa principale del paese.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Civita Castellana si stringe attorno alla famiglia di Danilo Brandi, stimato imprenditore di 76 anni. L'uomo si è spento nella giornata di domenica 17 maggio mentre si trovava ricoverato all'ospedale Andosilla, lasciando un vuoto profondo in una comunità che ne apprezzava da sempre la. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Ernesto Morelli, morto lo storico fornaio di Civita Castellana

Elezioni Civita Castellana, Danilo Corazza candidato sindaco Pd-civico: "Fallite trattative con M5s e Rifondazione"Il Partito democratico ufficializza il nome che sosterrà alle prossime elezioni comunali di Civita Castellana.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web