Danilo Brandi morto lo stimato imprenditore di Civita Castellana

Civita Castellana piange la scomparsa di Danilo Brandi, un imprenditore di 76 anni molto conosciuto nella zona. La notizia della sua morte ha suscitato cordoglio tra cittadini e amici, che si sono riuniti per ricordarlo. La sua attività aveva coinvolto diversi settori e aveva contribuito allo sviluppo locale. La famiglia Brandi riceve supporto da parte della comunità in questo momento di lutto. Le esequie si terranno nei prossimi giorni nella chiesa principale del paese.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui