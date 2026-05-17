Dalla Fiat 500L spuntano 14 bambini aveva trasformato auto personale in scuolabus a Palermo

Durante un controllo da parte della polizia a Palermo, una macchina personale è stata fermata e aperta. Da all’interno sono usciti 14 bambini, tutti tra i 7 e i 10 anni. La vettura era una Fiat 500L, ma era stata modificata e utilizzata come uno scuolabus. La presenza dei bambini e le condizioni del veicolo sono state notate dagli agenti, che hanno verificato la situazione. Non sono stati forniti dettagli su eventuali provvedimenti o altre conseguenze.

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