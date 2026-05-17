Da San Siro al Duomo | la festa scudetto dell' Inter IN DIRETTA

Da gazzetta.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi a Milano si svolge una celebrazione pubblica dopo la vittoria dello scudetto da parte dell'Inter. I giocatori e lo staff sono saliti su un pullman scoperto e stanno attraversando le strade della città, partendo dallo stadio di San Siro e dirigendosi verso piazza Duomo. La manifestazione coinvolge numerosi spettatori che assistono al corteo lungo il percorso. La squadra ha già sollevato il trofeo dei campioni d’Italia e ora si trova in strada per condividere il momento con i tifosi.

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Da San Siro a piazza Duomo: segui il corteo dell'Inter per festeggiare lo scudetto, con giocatori e staff a bordo di un pullman scoperto per le vie di Milano, dopo aver sollevato il trofeo dei campioni d'Italia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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