Da San Siro al Duomo | la festa scudetto dell' Inter IN DIRETTA

Oggi a Milano si svolge una celebrazione pubblica dopo la vittoria dello scudetto da parte dell'Inter. I giocatori e lo staff sono saliti su un pullman scoperto e stanno attraversando le strade della città, partendo dallo stadio di San Siro e dirigendosi verso piazza Duomo. La manifestazione coinvolge numerosi spettatori che assistono al corteo lungo il percorso. La squadra ha già sollevato il trofeo dei campioni d’Italia e ora si trova in strada per condividere il momento con i tifosi.

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