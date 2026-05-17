Da Arezzo fino a Sofia Il pullman dei Balcani e le vite in transito lungo l’Europa fragile

Da Arezzo a Sofia, un viaggio attraverso i Balcani e le vite che si muovono lungo le strade dell’Europa. Enzo, dopo averci pensato per diverso tempo, ha deciso di partire e si è imbarcato sul pullman della compagnia Florentia Bus, che lo ha portato verso la capitale bulgara. La tratta attraversa paesaggi e città, con fermate e soste lungo il percorso che testimoniano le diverse realtà e le storie di chi si sposta tra i paesi di questa regione.

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Enzo Da tempo pensavo a questo viaggio. Finalmente sono salito nel pullman della Florentia Bus, direzione Sofia. C’è chi lo chiama, in modo sbrigativo “il bus delle badanti”. Immagino storie, famiglie lontane e famiglie trovate, dolori, gioie e separazioni, lavoro ingrato e prezioso, sofferenze, magari amori. Uomini e donne che migrano. Mi fermerò a Lubiana, per prendere il bus successivo fino a Belgrado e ancora un nuovo bus, infine a Sofia. Si parte. Enormi, pesanti bagagli accompagnano i primi passeggeri: nove donne e un uomo. Firenze-San Donà di Piave. L’unico uomo del pullman è Branco, nato a Slavonski Brod, Croazia. “Jugoslavia”, mi corregge, “sono nato in Iugoslavia. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Da Arezzo fino a Sofia. Il pullman dei Balcani e le vite in transito lungo l’Europa fragile ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Pullman da Arezzo per la manifestazione di Roma contro le guerrIl corteo si chiamerà Together e sfilerà sabato 28 marzo per le strade di Roma protestando contro “I re e le loro guerre”. Leggi anche: Allarme Balcani, droghe e armi verso l’Europa passano da lì Il 12 agosto 1888 aprì al traffico la ferrovia Arezzo-Stia, detta anche Ferrovia Casentinese. Il treno attraversava la valle passando da località come Subbiano, Bibbiena e Pratovecchio, fino a Stia. #Casentino #Arezzo #Stia #FerroviaCasentinese #StoriaToscan x.com L'Arezzo è la terza squadra a promuoversi in Serie B, e lo fa dopo 18 anni dall'ultima volta ? reddit Oro Arezzo, via alla 45^ edizioneAl via ad Arezzo fiere e congressi, per la 45^ edizione di Oro Arezzo, in programma fino a martedì. Sono circa 400 gli operatori presenti, oltre a numerosi buyers provenienti da tutto il mondo. teletruria.it Da Arezzo a Rimini e Riccione in bus: il servizio prosegue fino all’8 settembreArezzo, 28 agosto 2024 – Il servizio bus quotidiano che collega ogni giorno Arezzo, Rimini e Riccione proseguirà fino a domenica 8 settembre. Il servizio, nato quest’anno dalla collaborazione tra ... lanazione.it