Curling paralimpico | l’Italia sfiora la semifinale con la Corea

Durante la competizione di curling paralimpico, l’Italia ha avuto la possibilità di qualificarsi per la semifinale, ma un singolo millimetro ha deciso il risultato finale a favore della Corea. Egidio Marchese, uno dei rappresentanti italiani, ha dovuto riorganizzare la sua vita dopo un incidente all’aorta, affrontando sfide personali per continuare a gareggiare. La partita si è conclusa con un punteggio che ha mantenuto aperta la speranza di avanzare in torneo, ma alla fine la squadra italiana si è fermata a un passo dalla semifinale.

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? Punti chiave Come ha fatto un solo millimetro a cambiare il destino dell'Italia?. Cosa ha spinto Egidio Marchese a reinventarsi dopo l'incidente all'aorta?. Come si gestiscono cento voli internazionali tra valigie e carrozzine?. Perché il modello della palestra DISVAL può cambiare l'accessibilità regionale?.? In Breve Egidio Marchese ha ricevuto l'onorificenza di Ufficziale dal Presidente Mattarella nel 2021.. L'incidente stradale che ha colpito Marchese è avvenuto il 10 gennaio 1997.. La palestra inclusiva DISVAL si trova in via Lanceri ad Aosta.. Marchese ha affrontato oltre cento voli internazionali negli ultimi cinque anni.. La squadra italiana di curling ha sfiorato la semifinale paralimpica perdendo per un solo punto contro la Corea, chiudendo l’incontro sul punteggio di 6 a 5. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Curling paralimpico: l’Italia sfiora la semifinale con la Corea ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video KOR Vs USA Wheelchair Curling Mixed Doubles Semi-final Highlights | Milano Cortina 2026 Sullo stesso argomento Curling: l’Italia lotta fino all’ultimo alle Paralimpiadi, ma in semifinale va la Corea del SudL’Italia lotta con le unghia e con i denti fino alla fine, ma dice addio al sogno semifinale e saluta così le Paralimpiadi di Milano Cortina 2026. Curling, Italia travolta al debutto ai Mondiali: la Corea del Sud vince con un punteggio impressionanteL’Italia ha debuttato con una netta sconfitta ai Mondiali 2026 di curling femminile, incominciati sul ghiaccio di Calgary (Canada) a tre settimane di... Il fascino ipnotico del curling paralimpicoPerché il curling piace così tanto, anche a chi non lo pratica e spesso non lo capisce fino in fondo? La domanda torna ogni volta che questo sport appare nei grandi eventi internazionali, Olimpiadi o ... avvenire.it Marchese, 'Italia ambiziosa, puntiamo alla medaglia nel curling'Prende il via da Aosta l'avventura dei valdostani impegnati dal 7 marzo alle Paralimpiadi di Milano-Cortina 2026. Obiettivo medaglia e ambizione dichiarata per l'Italia del curling paralimpico. Alla ... ansa.it