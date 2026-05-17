Curiosità | a Salerno il Veliero Sea cloud II tra i più grandi ed esclusivi al mondo

Da salernotoday.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi alla stazione marittima di Salerno è arrivato il Veliero Sea Cloud II, una delle imbarcazioni più grandi e lussuose al mondo. La nave, lunga 117 metri, ha cinque stelle e rappresenta un esempio di esclusività nel settore nautico. L’arrivo di questa imbarcazione ha attirato l’attenzione di molti, data la sua fama internazionale e le dimensioni imponenti. La presenza del Veliero Sea Cloud II ha suscitato interesse tra appassionati, residenti e turisti presenti in città.

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E' approdato oggi alla stazione marittima, il Veliero Sea cloud II, imbarcazione a cinque stelle di 117 metri. Considerato uno dei velieri più grandi ed esclusivi al mondo, con tre alberi maestri e una capacità di soli 94 passeggeri, dunque, La Sea cloud II sta affascinando salernitani e turisti. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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