Curiosità | a Salerno il Veliero Sea cloud II tra i più grandi ed esclusivi al mondo

Oggi alla stazione marittima di Salerno è arrivato il Veliero Sea Cloud II, una delle imbarcazioni più grandi e lussuose al mondo. La nave, lunga 117 metri, ha cinque stelle e rappresenta un esempio di esclusività nel settore nautico. L’arrivo di questa imbarcazione ha attirato l’attenzione di molti, data la sua fama internazionale e le dimensioni imponenti. La presenza del Veliero Sea Cloud II ha suscitato interesse tra appassionati, residenti e turisti presenti in città.

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