Curiosità | a Salerno il Veliero Sea cloud II tra i più grandi ed esclusivi al mondo
Oggi alla stazione marittima di Salerno è arrivato il Veliero Sea Cloud II, una delle imbarcazioni più grandi e lussuose al mondo. La nave, lunga 117 metri, ha cinque stelle e rappresenta un esempio di esclusività nel settore nautico. L’arrivo di questa imbarcazione ha attirato l’attenzione di molti, data la sua fama internazionale e le dimensioni imponenti. La presenza del Veliero Sea Cloud II ha suscitato interesse tra appassionati, residenti e turisti presenti in città.
E' approdato oggi alla stazione marittima, il Veliero Sea cloud II, imbarcazione a cinque stelle di 117 metri. Considerato uno dei velieri più grandi ed esclusivi al mondo, con tre alberi maestri e una capacità di soli 94 passeggeri, dunque, La Sea cloud II sta affascinando salernitani e turisti. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Sullo stesso argomento
Orient Express Corinthian, salpa il più grande veliero (motorizzato) al mondo: caratteristiche e rotteSolo due brand storici e francesi potevano avere l'idea di realizzare il più grande yacht a vela del mondo.
Tra installazioni, pop-up ed eventi, una guida per non perdere gli oggetti più esclusivi distribuiti durante il FuorisaloneGirare per la città durante la Milano Design Week è un pò un’avventura, stimolante e divertente, anche per color che non sono super appassionati di...