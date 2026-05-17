Cuneo fiscale 2026 | l’INPS inserisce i bonus nella precompilata

L'INPS ha annunciato che nel 2026 i bonus fiscali saranno inseriti automaticamente nelle dichiarazioni precompilate, senza bisogno di presentare richiesta. Per i contribuenti che intendono verificare l'inserimento dei bonus, è importante controllare i codici 718 e 719 all’interno della Certificazione Unica. Questi codici identificano rispettivamente i bonus relativi a determinate agevolazioni fiscali e devono essere presenti nella documentazione per confermarne la ricezione. La procedura mira a semplificare la gestione delle detrazioni e dei bonus fiscali per i cittadini.

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? Punti chiave Chi riceve i bonus automaticamente nella precompilata senza fare nulla?. Come identificare correttamente i nuovi codici 718 e 719 della CU?. Perché chi ha più redditi deve comunque presentare la dichiarazione?. Chi resta escluso dal nuovo taglio del cuneo fiscale 2026?.? In Breve Beneficio per redditi complessivi annui non superiori a 20.000 euro.. Aggiornamento operativo dei flussi informativi avvenuto lo scorso 31 marzo.. Nuovi dettagli inseriti nei punti 718 e 719 della Certificazione Unica.. Verifica reddito di riferimento necessaria tramite il punto 449 della CU.. L’INPS ha aggiornato i dati della Certificazione Unica 2026 per garantire l’erogazione automatica dei benefici fiscali previsti dalla legge di bilancio 2072024 ai titolari di prestazioni a sostegno del reddito. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cuneo fiscale 2026: l’INPS inserisce i bonus nella precompilata ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video ISEE 2026 il TUTORIAL per CHIEDERLO IN AUTONOMIA ISEE PRECOMPILATO INPS Sullo stesso argomento Cuneo fiscale, l’INPS corregge le Certificazioni Uniche 2026. Le indicazioni dell’EnteNon servono interventi manuali sulla dichiarazione dei redditi per i lavoratori che nel 2025 hanno ricevuto prestazioni a sostegno del reddito... Leggi anche: Certificazione unica, l’errore dell’Inps allarga il caso: milioni di CU sbagliate e rischio bonus fiscale CU 2026, Inps aggiorna le certificazioni uniche: nuove regole sul cuneo fiscale e benefici automatici nella precompilataPer consentire ai titolari di prestazioni a sostegno del reddito di fruire, con la dichiarazione dei redditi, delle misure di riduzione del cuneo fiscale previste dalla legge di bilancio 207/2024 (la ... msn.com Certificazione unica 2026, l'Inps sbaglia 2 mln di documenti: a rischio bonus fiscale. Ok, ma il Governo Meloni è il più longevo di sempre. Vuoi mettere l'importanza? #INPS #bonusfiscale #governodiincapaci #4maggio #melonivaiacasa #Meloni x.com Cuneo fiscale, l’INPS corregge le Certificazioni Uniche 2026. Le indicazioni dell’EnteI percettori di NASpI e Cigo possono ora ottenere le agevolazioni in dichiarazione senza modificare il modello precompilato. Esclusi i pensionati. orizzontescuola.it