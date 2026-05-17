Cucine da Incubo 12 La Coppetella di Jesi Ancona è il quinto ristorante da salvare

Da davidemaggio.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella penultima puntata della dodicesima stagione di Cucine da Incubo, in programma domenica 17 maggio 2026 su Sky Uno, il conduttore Antonino Cannavacciuolo si reca a Jesi, in provincia di Ancona. Qui visita il ristorante La Coppetella, che viene individuato come il quinto locale da intervenire per tentare di risolverne le criticità. La trasmissione segue il percorso di analisi e intervento per migliorare la gestione e la cucina del locale, che si trova in difficoltà da tempo.

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Per la penultima puntata della dodicesima edizione di Cucine da Incubo, in onda su Sky Uno domenica 17 maggio 2026, Antonino Cannavacciuolo arriva a Jesi, in provincia di Ancona, dove ha sede La Coppetella, il quinto ristorante da salvare. Cucine da Incubo 12 – La Coppetella di Jesi (Ancona). La nuova puntata di Cucine da Incubo ha per protagonista il ristorante La Coppetella, situato a Jesi, in provincia di Ancona. Cannavacciuolo arriva con l’obiettivo di salvare un locale che, nonostante la posizione strategica lungo una strada molto frequentata e a due passi dal mare, fatica ad attirare clienti e a trovare un equilibrio interno. Cannavacciuolo a La Coppetella di Jesi (Ancona). 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

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