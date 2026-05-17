Creatività e passione per l' arte studentessa reggina trionfa a Io Creo drawing 2026

Una studentessa di Reggio Calabria si è distinta vincendo la competizione di disegno estemporaneo “Io Creo drawing 2026”, organizzata dall’associazione culturale e artistica locale. La manifestazione ha coinvolto numerosi partecipanti, puntando sulla valorizzazione della creatività e sull’opportunità di scambiare idee tra gli artisti. La gara si è svolta in un ambiente aperto, favorendo il confronto diretto tra i partecipanti e gli spettatori. La vittoria è stata annunciata al termine di una giornata dedicata all’arte e all’espressione personale.

Spazio alla creatività e all’incontro e confronto umano. Questo lo spirito del concorso di disegno estemporaneo “Io Creo drawing”, promosso dall’associazione culturale e artistica I. S. A., Italian Spirit of Art di Massa Carrara, con il patrocinio della provincia di Massa Carrara, del Comune di. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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