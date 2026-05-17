Crans-Montana il calciatore Tahirys Dos Santos e la fidanzata sul palco con le cicatrici | il discorso
A Parigi, due giovani sopravvissuti a un incendio avvenuto a Crans-Montana salgono sul palco e mostrano le cicatrici lasciate dall’incidente. Entrambi raccontano le proprie esperienze, accompagnando il discorso con immagini delle ferite e delle cicatrici che ancora oggi portano. Il calciatore Tahirys Dos Santos e la sua fidanzata sono presenti tra il pubblico e si uniscono nel condividere il loro percorso di recupero. La manifestazione si svolge con un’atmosfera di solidarietà e ricordo.
Tahirys Dos Santos, giovane calciatore svizzero, e la fidanzata Coline sono apparsi in pubblico per la prima volta dopo i fatti di Crans-Montana. I due sono sfuggiti all’incendio, che ha lasciato sui loro corpi le cicatrici delle gravi ustioni. Dal palco del Palais Brongniart di Parigi per la cerimonia dei Trofei Unfp: “Tutto il mio sostegno alle famiglie delle vittime che sono ancora in ospedale”. In pubblico dopo Crans-Montana Tahirys Dos Santos, promessa del calcio svizzero, e la sua fidanzata sono stati ospiti sul palco della cerimonia dei Trofei Unfp a Parigi. Non ospiti qualunque, ma come portavoce delle vittime e dei sopravvissuti dell’incendio avvenuto a Capodanno nel locale Le Constellation. 🔗 Leggi su Virgilio.it
Sopravvissuti a Crans-Montana, calciatore e fidanzata in pubblico: lei non nasconde le cicatrici
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Tahirys Dos Santos è un giovane calciatore del Metz. Ha 19 anni e la notte di Capodanno era a Crans Montana, insieme alla sua compagna. Nella serata del gran galà del calcio francese, sono saliti entrambi sul palco per prendersi un grande applauso. x.com
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