A Parigi, due giovani sopravvissuti a un incendio avvenuto a Crans-Montana salgono sul palco e mostrano le cicatrici lasciate dall’incidente. Entrambi raccontano le proprie esperienze, accompagnando il discorso con immagini delle ferite e delle cicatrici che ancora oggi portano. Il calciatore Tahirys Dos Santos e la sua fidanzata sono presenti tra il pubblico e si uniscono nel condividere il loro percorso di recupero. La manifestazione si svolge con un’atmosfera di solidarietà e ricordo.

Tahirys Dos Santos, giovane calciatore svizzero, e la fidanzata Coline sono apparsi in pubblico per la prima volta dopo i fatti di Crans-Montana. I due sono sfuggiti all’incendio, che ha lasciato sui loro corpi le cicatrici delle gravi ustioni. Dal palco del Palais Brongniart di Parigi per la cerimonia dei Trofei Unfp: “Tutto il mio sostegno alle famiglie delle vittime che sono ancora in ospedale”. In pubblico dopo Crans-Montana Tahirys Dos Santos, promessa del calcio svizzero, e la sua fidanzata sono stati ospiti sul palco della cerimonia dei Trofei Unfp a Parigi. Non ospiti qualunque, ma come portavoce delle vittime e dei sopravvissuti dell’incendio avvenuto a Capodanno nel locale Le Constellation. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Crans-Montana, il calciatore Tahirys Dos Santos e la fidanzata sul palco con le cicatrici: il discorso

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Sopravvissuti a Crans-Montana, calciatore e fidanzata in pubblico: lei non nasconde le cicatrici

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