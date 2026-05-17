Negli ultimi anni, l’intelligenza artificiale ha iniziato a influenzare profondamente il mondo dell’economia, creando una divisione nel sistema capitalistico. Un esperto ha recentemente commentato come questa tecnologia stia modificando le regole del gioco, portando a una distinzione tra le imprese che adottano l’IA e quelle che invece restano indietro. Per molto tempo, l’economia moderna si è basata su un principio di coerenza nei mercati, nelle politiche e nelle analisi, ma ora questa stabilità sembra essere messa alla prova.

Per gran parte della storia economica moderna, il presupposto fondamentale alla base dei mercati, delle politiche e delle analisi, era la coerenza. L’economia poteva espandersi o contrarsi; poteva subire shock, cicli o crisi. Ma rimaneva, fondamentalmente, un unico sistema: collegato da vincoli condivisi, governato da segnali comuni e sensibile a un insieme unificato di strumenti politici. Quel presupposto non è più valido. La caratteristica distintiva del momento attuale non è semplicemente il cambiamento tecnologico, né una transizione macroeconomica convenzionale. È qualcosa di più strutturale e più destabilizzante: l’economia globale sta iniziando a dividersi in due sistemi distinti. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Così l’IA sta dividendo in due il capitalismo. La riflessione di Kaufmann

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