A Cornigliano si è verificata una rissa tra giovani in via San Giovanni, durante la quale una persona è rimasta ferita. La scena ha causato scompiglio tra i residenti, alcuni dei quali hanno segnalato episodi simili ogni fine settimana. I ragazzi coinvolti sono riusciti a scappare prima dell’arrivo dei carabinieri, lasciando sul posto tensione e confusione. La situazione ha attirato l’attenzione delle forze dell’ordine, che stanno indagando sugli eventi e sui motivi di frequenti episodi di questo tipo nella zona.

? Domande chiave Come sono riusciti i ragazzi a fuggire prima dei carabinieri?. Perché i residenti denunciano episodi simili ogni fine settimana?. Cosa ha scatenato l'aggressione mirata tra i giovanissimi?. Chi sono i responsabili identificati dai video circolati sui social?.? In Breve Sette o otto giovani coinvolti nello scontro in via San Giovanni D’Acri.. Un ferito medicato in strada dalla pubblica assistenza senza trasporto in ospedale.. Quattro pattuglie dei carabinieri intervenute sul posto per gestire il tumulto.. Residenti lamentano scontri ricorrenti durante i fine settimana e la domenica mattina.. In via San Giovanni D’Acri a Cornigliano si è scatenato un violento scontro tra sette o otto giovanissimi, lasciando un ragazzo ferito e un quartiere avvolto nel clima di tensione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cornigliano, rissa tra giovanissimi: un ferito e caos in via San Giovanni

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