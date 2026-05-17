Corinaldo via ai cantieri | 600mila euro per le mura e le torri

Sono iniziati i lavori di restauro nelle mura storiche di Corinaldo, con un investimento di circa 600mila euro destinato alla ristrutturazione delle torri e delle strutture difensive. Le operazioni coinvolgono la riqualificazione delle torri di Porta San Giovanni e dello Scorticatore, con interventi rivolti anche all’installazione di tecnologie moderne per migliorare la sicurezza e la fruizione dei monumenti. Durante i lavori, l’accesso alle torri potrebbe subire modifiche temporanee, mentre i dettagli sulle tecnologie integrate verranno comunicati nelle prossime fasi.

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? Domande chiave Come cambierà l'accesso alle torri di Porta San Giovanni e dello Scorticatore? Quali tecnologie moderne verranno integrate nelle antiche mura di Corinaldo? Perché il Santuario di Santa Maria Goretti riceve oltre un milione di euro? Quando saranno completati i lavori di restauro al Santuario??? In Breve Investimento di 399.944,86 euro dalla Regione Marche per le mura storiche. Progetto per il Santuario di Santa Maria Goretti da 1,2 milioni tramite PNRR. Termine previsto per . 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Corinaldo, via ai cantieri: 600mila euro per le mura e le torri ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Sotto il pavè di via Torino spuntano le mura romane: “Ma i cantieri non rallenteranno”Milano, 26 marzo 2026 – Resti di mura romane sono stati rinvenuti nel sottosuolo di via Torino e di largo Carrobbio durante i lavori di rimozione del... Casteldimezzo rinata: 650mila euro per salvare le mura storicheLunedì 6 aprile 2026, l’amministrazione di Pesaro e la Regione Marche hanno inaugurato il restauro delle mura storiche di Casteldimezzo, un...