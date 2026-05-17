Controlli straordinari nel weekend | quattro denunce e due segnalazioni per droga

Durante il fine settimana, i Carabinieri della Compagnia di Colleferro hanno effettuato controlli straordinari nelle aree della movida e lungo le strade principali. Nel corso delle operazioni sono state identificate numerose persone e controllati diversi veicoli. Sono state presentate quattro denunce e due segnalazioni per detenzione di sostanze stupefacenti. L’attività ha riguardato anche punti di aggregazione frequentati da giovani e zone ad alto traffico. Le operazioni sono state coordinate per verificare il rispetto delle norme e garantire la sicurezza pubblica.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Un fine settimana ad alta intensità operativa per i Carabinieri della Compagnia di Colleferro, impegnati in un articolato dispositivo di controllo del territorio che ha interessato tanto le zone della movida colleferrina quanto le principali arterie stradali e i luoghi di aggregazione frequentati. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Controlli straordinari della Polizia. Ischia, weekend di verifiche e sanzioni Sullo stesso argomento Controlli straordinari nel fine settimana, otto denunce e quindici segnalazioni per assunzione di sostanzeAttività intensificate per i carabinieri delle compagnie di Milazzo e Barcellona Pozzo di Gotto, nell'ambito di interventi finalizzati a garantire... Oristano: controlli straordinari nel weekend, 14 denunce per guida sotto effetto di alcol e drogaOristano, Carabinieri intensificano controlli stradali nel weekend: 14 persone denunciate per guida sotto effetto di alcol e droga, cinque veicoli sequestrati. lamilano.it Copparo, weekend di controlli straordinari: 11 patenti ritirate e due denunce per armi e munizioniControlli straordinari nel weekend dei Carabinieri di Copparo: ritirate 11 patenti e denunciati due cittadini per possesso illegale di armi e munizioni. lamilano.it