Controlli straordinari ai Colli San Rizzo sequestrate quattro moto
Oggi ai Colli San Rizzo si sono svolti controlli straordinari condotti da diverse forze dell'ordine, tra cui la Polizia municipale, i Carabinieri, la Forestale e la Polizia di Stato. Durante l'operazione sono state controllate numerose moto, di cui quattro sono state sequestrate. L'intervento ha coinvolto più squadre e ha avuto lo scopo di verificare il rispetto delle normative e prevenire eventuali irregolarità sul territorio. Nessuna altra informazione riguardo ai risultati specifici dell'operazione è stata comunicata.
Si sono conclusi i controlli interforze straordinari effettuati quest'oggi ai Colli San Rizzo. Un’operazione coordinata che ha visto impegnati gli agenti della Polizia municipale di Messina, i militari dell’Arma dei carabinieri, il personale della Forestale e le pattuglie della Polizia di Stato. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
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