Controlli straordinari ai Colli San Rizzo sequestrate quattro moto

Oggi ai Colli San Rizzo si sono svolti controlli straordinari condotti da diverse forze dell'ordine, tra cui la Polizia municipale, i Carabinieri, la Forestale e la Polizia di Stato. Durante l'operazione sono state controllate numerose moto, di cui quattro sono state sequestrate. L'intervento ha coinvolto più squadre e ha avuto lo scopo di verificare il rispetto delle normative e prevenire eventuali irregolarità sul territorio. Nessuna altra informazione riguardo ai risultati specifici dell'operazione è stata comunicata.

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