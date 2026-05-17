Controlli straordinari ai Colli San Rizzo sequestrate quattro moto
Questa mattina ai Colli San Rizzo sono stati effettuati controlli straordinari da parte di diverse forze di polizia. L’operazione ha coinvolto agenti della Polizia municipale, militari dell’Arma dei carabinieri, personale della Forestale e agenti della Polizia di Stato. Durante le verifiche sono state identificate varie situazioni e sono state sequestrate quattro motociclette. Le operazioni sono terminate senza ulteriori sviluppi o interventi di rilievo.
Si sono conclusi i controlli interforze straordinari effettuati quest'oggi ai Colli San Rizzo. Un’operazione coordinata che ha visto impegnati gli agenti della Polizia municipale di Messina, i militari dell’Arma dei carabinieri, il personale della Forestale e le pattuglie della Polizia di Stato. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
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