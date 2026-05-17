Conte | prima la Champions e poi si parla del futuro

Il tecnico del Napoli ha dichiarato che la priorità attuale è la qualificazione alla Champions League, e solo successivamente si discuterà del futuro. La squadra si prepara ad affrontare il Pisa con l’obiettivo di assicurarsi matematicamente il passaggio alla coppa europea. Intanto, il rapporto tra il tecnico e il presidente del club si dice pronto a un chiarimento. La partita contro il Pisa rappresenta un passo importante per consolidare la posizione in classifica.

È ancora una questione di pendenze: ma questa volta non dovrà cadere dalla Torre di Pisa, dopo il volo da quella degli Asinelli. Culturalmente e artisticamente, la partita che oggi andrà in scena alle 12, nella giornata della contemporaneità, può essere presentata così: il Napoli proverà a riprendersi all’Arena Garibaldi ciò che ha perso con il Bologna al Maradona. La Champions. La qualificazione aritmetica: mancano 3 punti per mandare in vacanza la calcolatrice e quel senso di fastidio inevitabile provocato dalla sconfitta con il solito Italiano, quasi una nemesi per chi si sta giocando l’Europa, e dall’unica vittoria nelle ultime cinque (con la Cremonese). 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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