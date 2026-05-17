Il ritorno in campo del portiere ha attirato l’attenzione dopo alcune prestazioni convincenti, con interventi che hanno evitato rischi importanti. Nel frattempo, il tecnico ha mantenuto in panchina il giocatore considerato un titolare, suscitando domande sulla decisione. La gestione della rosa e le scelte tattiche continuano a essere al centro delle discussioni in vista delle prossime partite. La prestazione del portiere ha rafforzato la sua posizione, mentre il mister ha preferito optare per altre soluzioni.

Meret torna in campo e convince subito: due interventi decisivi e sicurezza tra i pali riportano il portiere al centro dell’attenzione nel dibattito tattico del Napoli. Meret e la panchina: le domande senza risposta. Quando un portiere gioca così, le domande si moltiplicano. Paolo Del Genio, durante la trasmissione su Canale 8, assegna il voto 7 a Meret per una prestazione solida e affidabile, ma lascia aperta una questione ben più spinosa. Il giornalista non nasconde perplessità sulla panchina prolungata del numero uno partenopeo: “Il voto ‘provocatorio’ sarebbe stato persino più alto, 9, per chi si chiede ancora cosa avesse fatto di male per finire in panchina”. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Conte, la gestione di un azzurro non convince: “Cosa ha fatto di male per finire in panchina?”

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