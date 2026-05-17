L’allenatore ha commentato la qualificazione in Champions League, affermando che non era sicura e che l’annata è stata difficile. Ha aggiunto che la squadra è ancora in corsa e ha raggiunto il risultato principale. Alla domanda sul suo futuro, ha dichiarato di non voler dire nulla, ma ha specificato che il presidente conosce le sue opinioni. Queste dichiarazioni sono state fatte dopo la conquista della qualificazione, che ha concluso un percorso complicato per il team.

Il Napoli da Pisa si porta due notizie: la qualificazione alla prossima Champions League e la decisione di Antonio Conte sul proprio futuro, che è stata presa ma non è stata annunciata. È proprio l’allenatore, infatti, a dichiarare di aver già avuto un confronto con Aurelio De Laurentiis nelle scorse settimane e di essere in attesa della risposta. “Il presidente sa benissimo qual è il mio pensiero, lo conosce dal primo giorno. Aspettiamo, la società sta già lavorando per il futuro. A fine campionato parlerò con De Laurentiis e ci diremo cosa è stato partorito. Con lui ho già parlato un mese fa e gli ho esposto il mio pensiero e le mie intenzioni. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Conte: "La Champions non era scontata. Il mio futuro? Non dico nulla, ma De Laurentiis sa cosa penso"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

The Hidden Success Habits of Billionaires and Champions in 3 Hours

Sullo stesso argomento

Leggi anche: De Laurentiis a tutto campo: “Conte è la mia creatura. Futuro, calcio e mercato: vi dico tutto”

Conte dopo la sconfitta contro la Lazio: «E’ stata una legnata sui denti. Champions? Va completato il lavoro. E sul mio futuro dico questo»di Francesco SpagnoloConte nel post partita di Napoli Lazio ha parlato ai microfoni di Dazn soffermandosi sulla sconfitta dei partenopei.

Ora è per noi!!! NON PER Conte...NON PER i calciatori!!! Si va a Pisa,dove non esiste 1X per chiudere il discorso qualificazione, Champions League. La probabile formazione per la 37ª giornata: Pisa-Napoli! #ForzaNapoliSempre #PisaNapoli #SSCNapoli #N x.com

[Romano] Gerry Cardinale a CorSera: Non qualificarsi per la Champions League sarebbe un fallimento. Alla fine della stagione, valuterò tutto e tutti. Ma ora non è il momento di parlare di cambiamenti; dobbiamo concentrarci sulle prossime due partite. : r/AC reddit

Conte: La Champions non era scontata. Il mio futuro? Non dico nulla, ma De Laurentiis sa cosa pensoL'allenatore dopo la qualificazione assicurata: È stata un’annata complessa, ma siamo vivi e abbiamo centrato l’obiettivo fondamentale. Non avevo previsto tanti infortuni gravi. Ho già parlato col pr ... msn.com

Conte, prima la Champions col Napoli poi il futuro: il tecnico e De Laurentiis pronti a chiarire i programmiÈ ancora una questione di pendenze: ma questa volta non dovrà cadere dalla Torre di Pisa, dopo il volo da quella degli Asinelli. Culturalmente e artisticamente, la partita che oggi andrà in scena alle ... corrieredellosport.it