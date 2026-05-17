Dopo aver conquistato la qualificazione in Champions League, l’allenatore ha commentato che la qualificazione non era scontata e ha spiegato che l’annata è stata complessa, ma alla fine sono riusciti a raggiungere l’obiettivo principale. Ha anche fatto riferimento a un discorso con il presidente, sottolineando che quest’ultimo conosce le sue opinioni sul futuro del club. La squadra ha concluso la stagione con una prestazione che ha soddisfatto gli obiettivi prefissati e ha dimostrato di essere ancora in corsa.

Il Napoli da Pisa si porta due notizie: la qualificazione alla prossima Champions League e la decisione di Antonio Conte sul proprio futuro, che è stata presa ma non è stata annunciata. È proprio l’allenatore, infatti, a dichiarare di aver già avuto un confronto con Aurelio De Laurentiis nelle scorse settimane e di essere in attesa della risposta. “Il presidente sa benissimo qual è il mio pensiero, lo conosce dal primo giorno. Aspettiamo, la società sta già lavorando per il futuro. A fine campionato parlerò con De Laurentiis e ci diremo cosa è stato partorito. Con lui ho già parlato un mese fa e gli ho esposto il mio pensiero e le mie intenzioni. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Conte: "La Champions non era scontata. Il futuro? De Laurentiis sa cosa penso..."

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