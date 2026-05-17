A Roma, il torneo degli Internazionali di tennis si è concluso con la vittoria di Jannik Sinner, che ha riportato il titolo nel paese dopo mezzo secolo dall’ultimo successo di Adriano Panatta. La vittoria rappresenta anche un record personale per il giocatore, che ha migliorato diverse sue prestazioni precedenti in questa competizione. La finale ha visto Sinner affrontare avversari di alto livello, portando a casa il trofeo dopo una serie di partite intense e combattute.

AGI – A Roma si è fatta la storia. Tennisticamente parlando. Jannik Sinner ha riportato in Italia il trofeo degli Internazionali di tennis a 50 anni dal successo di Adriano Panatta. Troppo più forte di tutti, l’altoatesino n.1 del mondo. Battendo Daniil Medvedev in tre set, 6-2 5-7 6-4, in una semifinale cominciata venerdì sera e sospesa per pioggia sul 4-2 nel terzo set, l’altoatesino ha portato a 33 la striscia di vittorie consecutive nei Masters 1000 (record di Djokovic di 31 battuto già lo scorso giovedì col successo su Rublev ). Jannik è l’unico tennista ad aver vinto i primi quattro tornei dell’anno del calendario ATP Indian Wells, Miami, Montecarlo, Madrid - ed è l’unico ad aver vinto cinque titoli consecutivi a livello Masters 1000: nessuno ci era mai riuscito. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Con la vittoria agli Internazionali di Roma Sinner ha stracciato i (suoi) record

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SINNER DISTRUGGE PELLEGRINO AGLI INTERNAZIONALI DI ROMA E VINCE 6-2 6-3: È INARRESTABILE

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