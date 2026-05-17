Con la vittoria agli Internazionali di Roma Sinner ha stracciato i suoi record

Da agi.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Roma, il torneo degli Internazionali di tennis si è concluso con la vittoria di Jannik Sinner, che ha riportato il titolo nel paese dopo mezzo secolo dall’ultimo successo di Adriano Panatta. La vittoria rappresenta anche un record personale per il giocatore, che ha migliorato diverse sue prestazioni precedenti in questa competizione. La finale ha visto Sinner affrontare avversari di alto livello, portando a casa il trofeo dopo una serie di partite intense e combattute.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

AGI – A Roma si è fatta la storia. Tennisticamente parlando. Jannik Sinner ha riportato  in Italia il trofeo degli Internazionali di tennis a 50 anni dal successo di Adriano Panatta. Troppo più forte di tutti, l’altoatesino n.1 del mondo. Battendo Daniil Medvedev in tre set, 6-2 5-7 6-4, in una semifinale cominciata venerdì sera e sospesa per pioggia sul 4-2 nel terzo set, l’altoatesino ha portato a 33 la striscia di vittorie consecutive nei Masters 1000 (record di Djokovic di 31 battuto già lo scorso giovedì col successo su Rublev ). Jannik è l’unico tennista ad aver vinto i primi quattro tornei dell’anno del calendario ATP Indian Wells, Miami, Montecarlo, Madrid - ed è l’unico ad aver vinto cinque titoli consecutivi a livello Masters 1000: nessuno ci era mai riuscito. 🔗 Leggi su Agi.it

con la vittoria agli internazionali di roma sinner ha stracciato i suoi record
© Agi.it - Con la vittoria agli Internazionali di Roma Sinner ha stracciato i (suoi) record
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

SINNER DISTRUGGE PELLEGRINO AGLI INTERNAZIONALI DI ROMA E VINCE 6-2 6-3: È INARRESTABILE

Video SINNER DISTRUGGE PELLEGRINO AGLI INTERNAZIONALI DI ROMA E VINCE 6-2 6-3: È INARRESTABILE

Sullo stesso argomento

Sinner, quanto ha guadagnato con la vittoria degli Internazionali? Il montepremi (da record) di Jannik a RomaJannik Sinner, dopo aver conquistato Indian Wells, Miami, Monte Carlo e Madrid ha conquistato anche l'unico Masters 1000 che mancava alla sua...

Lavazza agli Internazionali: il legame con Sinner e i suoi valori? Cosa scoprirai Come si è creato il legame tra Lavazza e Sinner? Quali attività interattive troverai nel Village degli Internazionali? Cosa mette in...

internazionali di roma con la vittoria agliCon la vittoria agli Internazionali di Roma Sinner ha stracciato i (suoi) recordAGI – Oggi a Roma si fa la storia. Tennisticamente parlando. Jannik Sinner, salvo clamorose sorprese al momento non ipotizzabili, riporterà in Italia il trofeo degli Internazionali di tennis a 50 anni ... msn.com

internazionali di roma con la vittoria agliQuanti soldi guadagnano Bolelli e Vavassori con la vittoria agli Internazionali d’Italia? Che differenza rispetto al singolare…Simone Bolelli e Andrea Vavassori hanno vinto il torneo di doppio agli Internazionali d'Italia 2026, diventando la prima coppia interamente tricolore ad ... oasport.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web