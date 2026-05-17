In vista delle elezioni comunali del 2027, si sono verificati scambi di battute tra il Partito Democratico e un esponente dell'opposizione, che ha definito il partito come un punto di riferimento per il centrodestra. La replica arrivata dall'esponente dell'opposizione ha evidenziato la volontà di proseguire senza il coinvolgimento diretto dei partiti tradizionali. La discussione ha attirato l'attenzione sulla posizione delle forze politiche in vista delle prossime consultazioni amministrative.

Il Pd si inserisce nel confronto tra le opposizioni in vista delle elezioni comunali del 2027. Lo fa Isabella Angiuli, segretaria cittadina dei dem, che si definisce "colpita dalla presenza di Giovanni Favia (e Alberto Zanni)" alla convention di Noi Moderati di venerdì, insieme ai principali dirigenti del centrodestra bolognese e nazionale. "Naturalmente, ognuno è libero di scegliere il proprio campo politico – spiega Angiuli -. Ma, a questo punto, diventa difficile continuare a sostenere la narrazione della totale estraneità ai partiti e agli schieramenti da parte di Favia. Per mesi, ha cercato di rappresentarsi come una figura ‘oltre’ la destra e la sinistra, alternativa alle logiche politiche tradizionali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Comunali, scontro tra il Pd e Favia: "Un riferimento per il centrodestra". La replica: "Avanti senza i partiti"

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