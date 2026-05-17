Comunali a Reggio Calabria | La Strada si confronta su inclusione partecipazione e lavoro

Da reggiotoday.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Reggio Calabria, un evento pubblico promosso da un'organizzazione locale si è svolto in piazza Camagna, concentrandosi sui temi di inclusione, partecipazione e lavoro. L’iniziativa ha coinvolto cittadini e rappresentanti di vari settori, offrendo uno spazio di discussione aperta sulle questioni più rilevanti per il futuro della città. L'incontro si inserisce nel percorso verso le prossime elezioni comunali, creando un momento di confronto diretto tra la comunità e chi si impegna a rappresentarla.

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L’iniziativa pubblica “Politiche per costruire la città: inclusione, partecipazione, lavoro”, promossa da La Strada in piazza Camagna, ha rappresentato un importante momento di confronto e costruzione collettiva nel percorso verso le elezioni comunali di Reggio Calabria 2026.Un incontro. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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