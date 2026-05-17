Como-Parma le pagelle | Diao 5 fa solo fumo Un muro chiamato Suzuki 7,5

Da gazzetta.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel match tra Como e Parma, Diao riceve un voto insufficiente, evidenziando una prestazione priva di azioni decisive. Suzuki si distingue come un elemento solido in difesa, conquistando un voto di 7,5. L’ingresso di Jesus Rodriguez cambia l’andamento della partita, mentre Da Cunha e Perrone si concentrano sul mantenimento della compattezza in mediana, garantendo ordine e controllo durante l’incontro.

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Jesus Rodriguez entra e fa la differenza, Da Cunha e Perrone assicurano contenimento e geometrie, Pellegrino ci prova sempre, fa gol ma gli viene annullato per fuorigioco, ritorno sotto tono per l'ex Strefezza. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Como-Parma, le pagelle: Diao 5, fa solo fumo. Un muro chiamato Suzuki, 7,5
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