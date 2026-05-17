Como-Parma il sogno europeo sfida il Parma senza Nico Paz
La partita tra Como e Parma si presenta come un banco di prova importante, soprattutto perché il Como dovrà fare a meno di Nico Paz, il suo talento spagnolo, che sarà assente. La squadra dovrà trovare un modo per coprire il vuoto nel centrocampo, con possibili alternative per mantenere la qualità e la dinamicità di fronte alla sfida. La presenza di Fabregas in mediana sarà fondamentale, ma resta da capire chi sarà chiamato a sostituire Paz nel ruolo di creativo.
? Domande chiave Come potrà il Como gestire il centrocampo senza Nico Paz?. Chi sostituirà il talento spagnolo per garantire la creatività a Fabregas?. Quale strategia userà il Parma per sfruttare la fisicità sui calci piazzati?. Cosa serve al Como per trasformare il sogno europeo in realtà?.? In Breve Como ha ottenuto 11 vittorie su 25 scontri storici contro il Parma.. Nico Paz assente; Caqueret sostituirà il talento inamovibile sulla trequarti.. Parma senza Bernabè, Ondreijka, Oristanio e lo squalificato Britschgi.. Sfida al Sinigaglia domenica 17 maggio alle ore 12:00.. Al Sinigaglia di Como, domenica 17 maggio alle ore 12:00, il Como affronta il Parma in una sfida che vale il sogno europeo dopo la qualificazione aritmetica ottenuta con il successo contro il Verona. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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