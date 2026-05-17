Como-Parma il sogno europeo sfida il Parma senza Nico Paz

La partita tra Como e Parma si presenta come un banco di prova importante, soprattutto perché il Como dovrà fare a meno di Nico Paz, il suo talento spagnolo, che sarà assente. La squadra dovrà trovare un modo per coprire il vuoto nel centrocampo, con possibili alternative per mantenere la qualità e la dinamicità di fronte alla sfida. La presenza di Fabregas in mediana sarà fondamentale, ma resta da capire chi sarà chiamato a sostituire Paz nel ruolo di creativo.

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