Sabato pomeriggio a Modena si è verificato un incidente grave quando un’auto ha investito un gruppo di persone riunite in centro città. Quattro feriti sono stati trasportati in ospedale con condizioni considerate gravi, di cui due hanno subito l’amputazione di entrambe le gambe. L’incidente ha coinvolto diverse persone, tra cui due turiste che si trovavano nella zona al momento dell’accaduto. La dinamica dell’incidente è al centro delle indagini delle forze dell’ordine.

Modena, 17 maggio 2026 – Auto sulla folla a Modena. Sabato pomeriggio di sangue, che ha sconvolto la città e l’Italia intera. Il bilancio è di 8 feriti, 4 sono gravi: una coppia di coniugi ricoverati a Bologna (la donna lotta tra la vita e la morte) e due turiste, una ragazza tedesca e una polacca. Entrambe hanno perso le gambe in seguito all'urto con l'auto guidata ieri da Salim El Koudri. I medici dell'ospedale di Baggiovara sono stati costretti ad amputare gli arti per poter fermare l'emorragia in atto. Ecco di seguito il bollettino di oggi dell’Azienda Ospedaliera-Universitaria di Modena. https:www.ilrestodelcarlino.itvideolinvestitore-di-modena-inseguito-e-buttato-a-terra-dai-passanti-fino-allarrivo-della-polizia-video-upb5ymeu I pazienti in Rianimazione a Bologna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Come stanno i feriti di Modena: 4 sono gravi. Amputate le gambe a 2 turiste

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