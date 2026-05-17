come e dove vedere la replica di amici 25 in tv e streaming

Da fine settembre 2025, il talent show condotto da Maria De Filippi è tornato in televisione con la sua 25ª stagione. La replica dell’episodio può essere vista sia in televisione che in streaming, secondo le modalità previste dalla programmazione. La trasmissione va in onda ogni settimana e viene immediatamente resa disponibile in digitale, permettendo agli spettatori di recuperare gli episodi in qualsiasi momento. La formula permette di seguire la competizione anche in differita rispetto alla diretta televisiva.

Amici di Maria De Filippi è uno dei talent show più attesi del palinsesto televisivo ed è tornato il 28 settembre 2025 con la sua stagione 25. Sono passati anni dal suo debutto su Mediaset ma l’entusiasmo per il programma non si è mai spento. Come sempre la padrona di casa ha dato il via agli appuntamenti pomeridiani del weekend, che andranno in onda ogni domenica alle 14:00 in attesa dell’arrivo del Serale. Per chi non riesce a seguire l’appuntamento di Canale 5, resta la possibilità di vedere l’ultima puntata in replica in TV e streaming. Come vedere la replica di Amici 25 del 17 Maggio. Come ogni edizione di Amici di Maria De Filippi, anche quella in corso riserverà diverse sorprese al pubblico. 🔗 Leggi su Tutto.tv

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