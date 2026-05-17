Colpo in farmacia | serranda divelta e ladri in fuga col bottino

Nella notte, una farmacia è stata presa di mira da dei ladri che hanno forzato la serranda, entrando rapidamente nell’attività. Dopo aver sottratto alcuni medicinali e il denaro presente in cassa, i malviventi sono fuggiti a bordo di un Suv. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia per i rilievi e le indagini. Non ci sono ancora dettagli sui responsabili né sul patrimonio sottratto. La farmacia è stata chiusa temporaneamente per i controlli successivi all’accaduto.

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