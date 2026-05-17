Classifica Moto2 2026 | Gonzalez al comando Vietti terzo a -31.5

Nella classifica di Moto2 2026, Gonzalez guida con 104,5 punti, seguito da Guevara con 86 e Vietti con 73. Gonzalez ha consolidato il primo posto, mentre Guevara e Vietti si trovano rispettivamente a 18,5 e 31,5 punti di distanza. Tra gli altri piloti, Agius si posiziona al quarto posto con 65 punti, mentre Alonso e Ortola sono rispettivamente a 58 e 52 punti. La classifica riflette i risultati delle gare disputate finora nella stagione.

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1 GONZALEZ Manuel SPA 104.5 2 GUEVARA Izan SPA 863 VIETTI Celestino ITA 73 4 AGIUS Senna AUS 65 5 ALONSO David COL 58 6 ORTOLA Ivan SPA 52.5 7 HOLGADO Daniel SPA 49 8 MUÑOZ Daniel SPA 41 9 LOPEZ Alonso SPA 39.5 10 ESCRIG Alex SPA 30 11 VEIJER Collin NED 29.512 ARBOLINO Tony ITA 26.5 13 SALAC Filip CZE 19 14 BALTUS Barry BEL 16 15 ROBERTS Joe USA 16 16 CANET Aron SPA 13.5 17 ÖNCÜ Deniz TUR 9.5 18 SASAKI Ayumu JPN 8 19 HUERTAS Adrian SPA 820 LUNETTA Luca ITA 7 21 GARCIA Sergio SPA 5 22 RUEDA Jose Antonio SPA 5 23 VD GOORBERGH Zonta NED 4 24 AJI Mario INA 3 25 FERRANDEZ Alberto SPA 1.5 26 FURUSATO Taiyo JPN 0 27 RAMIREZ Marcos SPA 0 28 ORRADRE Unai SPA 0 29 NAVARRO Jorge SPA 030 FOGGIA Dennis ITA 0 31 ZURUTUZA Xabi SPA 0 Moto2, Manuel Gonzalez beffa Vietti nel finale e vince il GP di Catalogna. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Classifica Moto2 2026: Gonzalez al comando, Vietti terzo a -31.5 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Classifica Moto2 2026: Gonzalez al comando, Vietti quarto a -16.5Lo spagnolo Manuel Gonzalez è in vetta alla classifica del Mondiale Moto2 2026 dopo quattro gare: l’iberico è a quota 59. Leggi anche: Classifica Moto2 2026: Gonzalez al comando, Vietti quarto a -26.5 Moto2, Manuel Gonzalez beffa Vietti nel finale e vince il GP di Catalogna. In crescita il rookie LunettaDopo aver preso il comando della corsa al titolo grazie ad una grande costanza, Manuel Gonzalez lancia un forte segnale alla concorrenza e torna sul ... oasport.it LIVE Moto2, GP Catalogna 2026 in DIRETTA: Gonzalez batte Vietti e trionfa a BarcellonaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI WARM-UP E GARA DI MOTOGP ALLE 9.40 E ALLE 14.00 -15 Ortola si avvicina a Gonzalez. -16 Sei ... oasport.it Discussione della gara di Moto3 e della gara di Moto2 del GP di Francia 2026 reddit