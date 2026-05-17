Clamoroso a Torino | la Juventus sotto di due con la Fiorentina
A Torino, la Juventus si trova in svantaggio di due reti contro la Fiorentina. Al 33’ del primo tempo, Ndour apre le marcature per i viola con un tiro di destro, dopo aver controllato una palla allargata da Solomon. La deviazione di Koopmeiners e l’intervento di Di Gregorio non sono riusciti a impedire il gol. La partita prosegue con i bianconeri in difficoltà, mentre la Fiorentina si mantiene in vantaggio.
Ndour al 33' del primo tempo regala ai viola il vantaggio sulla Juventus. Una palla allargata da Solomon per Ndour, che controlla e tira di destro: devia di poco Koopmeiners con Di Gregorio che non riesce ad evitare il gol. Al 71' la Fiorentina rimane in 10 uomini per l'ammonizione di Ranieri. Ma il momento clamoroso si consuma all'82' quando Mandragora sigla il bis e fa piombare i bianconeri in un. 🔗 Leggi su Feedpress.me
CLAMOROSO! Como espugna Torino: Juventus KO 0-2
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