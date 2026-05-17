Cisl Puglia | Aumenti decisi da Decaro pesano su lavoratori e pensionati

Da ilsipontino.net 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Cisl Puglia ha espresso contrarietà rispetto agli aumenti decisi dal sindaco, sostenendo che tali incrementi avranno ripercussioni sui lavoratori e sui pensionati della regione. Secondo il sindacato, le decisioni prese riguardano specifici settori e comportano un aumento dei costi per le famiglie, con conseguenze dirette sul tenore di vita di chi percepisce salari e pensioni. La posizione della Cisl si basa su dati e valutazioni riguardanti l’impatto economico di tali scelte locali.

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