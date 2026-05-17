Cisano-Borghetto sfida per la salvezza | tensione e scontri in campo

Durante la partita tra Cisano e Borghetto, si è assistito a un confronto teso con alcuni scontri in campo. Nel corso dell’incontro, un giocatore di Cisano ha tentato di segnare un rigore, ma il portiere avversario ha parato il tiro. Inoltre, il Cisano ha dovuto disputare gran parte della partita con un giocatore in meno a causa di un'espulsione. La gara si è conclusa con momenti di tensione tra le due squadre, rendendo la sfida particolarmente complicata per entrambe le formazioni.

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? Punti chiave Come ha fatto Metani a negare il gol dal dischetto?. Perché il Cisano deve affrontare la sfida con un uomo in meno?. Chi ha trasformato il match in una battaglia di nervi?. Quali errori tattici hanno impedito al Borghetto di chiudere la partita?.? In Breve Gattuso espulso al 48esimo minuto dopo il primo giallo ricevuto al 36esimo.. Prudente colpisce la traversa al 51esimo minuto su calcio d'angolo.. Metani para il rigore del Cisano all'80esimo minuto contro Mantero.. Basile colpisce il palo al 41esimo minuto dopo tiro potente.. Al Raimondo di Cisano sul Neva, il match decisivo per la salvezza nel Girone A di Prima Categoria si trova ancora sul risultato di 0-0 all’ott??????ata minuto di gioco. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cisano-Borghetto, sfida per la salvezza: tensione e scontri in campo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Borghetto, la Lega scende in campo contro i linciaggi digitali al sindacoIl sindaco di Borghetto, Giancarlo Canepa, è diventato il bersaglio di una serie di attacchi feroci e pesanti scagliati attraverso i canali digitali. La trasferta di lunedì a Campobasso è a rischio. Arezzo-Ravenna: tensione e scontriAREZZO Prima dell’inizio della partita tra Arezzo e Ravenna si è verificato un grave episodio di violenza che ha turbato il clima sportivo della... Calcio | Prima Categoria. Virtus Sanremese e Lavagna a Noli per la Coppa, primo round playout tra Cisano e BorghettoArchiviata la stagione regolare, la Prima Categoria ligure continua comunque a regalare tantissimi motivi di interesse, tra squadre ancora impegnate nella corsa ai trofei e altre chiamate a difendere ... svsport.it