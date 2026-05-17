Cicloevento festeggia 30 anni | a Cesenatico il meglio delle due ruote

Cicloevento festeggia 30 anni e torna a Cesenatico per la sua edizione annuale. La fiera internazionale del ciclismo, che ha iniziato nel 1996, sarà ospitata ancora una volta sul lungomare della località. L’evento propone esposizioni e iniziative dedicate alle due ruote e si svolge nel centro storico della città, attirando appassionati e professionisti del settore. La manifestazione si tiene in concomitanza con il weekend e si estende su più giorni.

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Cicloevento compie trent’anni. La fiera internazionale del ciclismo, inaugurata per la prima volta nel 1996, torna anche quest’anno sul lungomare di Cesenatico. Le date da segnare in calendario sono venerdì 22 e sabato 23 maggio, quando gli stand dei grandi marchi coloreranno la riviera. In. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Con le due ruote sui colli della Romagna: da Cesenatico parte il tradizionale raduno delle vespeCesenatico si prepara ad accogliere, sabato 18 aprile, la nuova edizione della Giornata internazionale della Vespa, il raduno internazionale dedicato... Cesenatico, Cicloevento compie 30 anni e aggiunge un concerto ai grandi marchi delle biciCicloevento compie trent’anni e per l’occasione promette un’edizione coi fiocchi, venerdì e sabato prossimi. La fiera internazionale del ciclismo, ... corriereromagna.it Cesenatico in festa per i 30 anni di Cicloevento: due giorni dedicati al mondo delle due ruoteIl 22 e 23 maggio il lungomare si trasforma in un grande villaggio espositivo con 50 aziende, grandi marchi internazionali e novità del settore ciclistico ... altarimini.it