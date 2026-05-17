Ciclista aggancia la bici davanti e viene proiettato contro auto in corsa
Nella tarda mattinata di domenica, si è verificato un incidente lungo la Provinciale 62 Taceno-Bellano. Un ciclista di 52 anni, svizzero, pedalava in gruppo quando, per motivi ancora da chiarire, ha agganciato la bici davanti a sé. L’impatto ha fatto perdere il controllo al ciclista, che è stato proiettato contro un’auto in corsa. L’incidente ha coinvolto anche un altro ciclista che si trovava davanti a lui nel gruppo. La strada è stata temporaneamente chiusa per i rilievi.
Brutto incidente coinvolge ciclista a Parlasco nella tarda mattinata di domenica. L'uomo, un 52enne di nazionalità svizzera, stava pedalando lungo la Provinciale 62 Taceno-Bellano quando, per cause ancora da stabilire, ha urtato con la bici un altro collega che lo precedeva in gruppo: i due mezzi. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
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