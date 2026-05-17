Il tecnico della squadra ha commentato la vittoria ottenuta in campionato e in coppa, affermando che non aveva intenzione di sollevare il trofeo, ma che gli è stato spinto a farlo dai giocatori. Ha inoltre parlato delle difficoltà nel ricostruire l’ambiente dopo un’annata complicata, sottolineando che il risultato è stato raggiunto con successo. La squadra ha concluso la stagione con due trofei e un clima più compatto rispetto al passato.

"Io non ho parole: faccio il mio, cerco di portare entusiasmo, motivazione e ambizione, ma quando hai a che fare con un gruppo di ragazzi fantastici è tutto più facile. Questi due trofei sono la conseguenza di questo, di ragazzi che ci hanno messo la faccia e hanno lavorato tantissimo". Cristian Chivu è così. Quasi schivo quando si tratta di prendersi dei meriti che avrebbe eccome. Ma anche in occasione della festa scudetto dell'Inter il suo pensiero va ai suoi giocatori: "Lascio parlare di me gli altri, non ne ho bisogno. A me interessa la squadra, la società e questa gente meravigliosa. Io non volevo alzare la coppa, è un momento dei giocatori ma mi hanno spinto dentro. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Chivu: "Non volevo alzare il trofeo, è un momento dei giocatori ma mi ci hanno spinto..."

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