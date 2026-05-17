Nel match tra Vado e Folgore, la squadra di casa ha vinto grazie a due gol realizzati nel primo tempo. La partita si è aperta con un gol che ha sbloccato il risultato, seguito da un secondo che ha consolidato il vantaggio. La Folgore ha tentato di reagire, ma non è riuscita a segnare, mentre il Vado ha mantenuto il controllo della gara. La doppietta nel primo tempo ha deciso l'esito della partita, che si è conclusa con la vittoria della squadra locale.

? Domande chiave Come ha fatto il Vado a neutralizzare l'attacco della Folgore?. Chi ha deciso la partita con la doppietta nel primo tempo?. Perché i cambi di Belmonte non hanno scalfito la difesa locale?. Cosa ha significato il colloquio tra Tarabotto e Mancuso in campo?.? In Breve Abonckelet segna al 35', Raffini raddoppia al 39' dopo assist di De Rinaldis.. Il portiere Bellocci respinge i tentativi di Biondini e la punizione di Tremolada.. Belmonte inserisce Gjonaj e Binous per cercare la reazione della Folgore Caratese.. Il presidente Tarabotto e il direttore sportivo Mancuso osservano la gara dal campo.. Al Chittolina di Vado, il Vado ha messo in sicurezza il risultato battendo la Folgore Caratese per 2-0 dopo due reti decisive segnate da Abonckelet e Raffini nei primi quarantacinque minuti di gioco. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Chittolina di Vado: doppietta fulminea e trionfo sulla Folgore

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