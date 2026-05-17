Chiarano donna di 88 anni aggredita e derubata nel cimitero comunale

Una donna di 88 anni è stata aggredita e derubata nel cimitero comunale di Chiarano. L'episodio si è verificato in un'area frequentata da visitatori, ma non sono stati trovati testimoni o tracce evidenti dell'aggressore. I Carabinieri hanno ascoltato la vittima e raccolto le sue testimonianze, senza però avere ancora elementi certi sulla fuga del rapinatore o sui dettagli specifici dell'evento. La ricerca dell'autore dell'aggressione è ancora in corso.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

? Punti chiave Come ha fatto il rapinatore a fuggire senza lasciare tracce?. Quali dettagli hanno fornito i Carabinieri dopo l'interrogatorio della vittima?. Dove si nasconde il malvivente dopo l'attacco nel camposanto?. Perché il colpevole ha scelto proprio quel sentiero per la fuga?.? In Breve Bottino sottratto pari a circa 50 euro nel portafoglio della vittima.. Soccorso immediato prestato dal figlio con trasporto all'ospedale di Conegliano.. Ferita alla fronte lieve con prognosi contenuta dopo le cure mediche.. Indagini affidate ai Carabinieri della stazione di Cessalto tramite analisi videosorveglianza.. Questa mattina, 17 maggio 2026, una donna di 88 anni residente a Chiarano è stata aggredita e derubata tra i vialetti del cimitero comunale durante una passeggiata mattutina. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Chiarano, donna di 88 anni aggredita e derubata nel cimitero comunale ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Donna aggredita. Buttata a terra e derubataScippata in pieno giorno mentre cammina: spinta a terra e derubata della collanina, rapinatore in fuga. La forza di una donna, spoiler 30 marzo 2026: Sirin viene aggredita e derubata, darà la colpa a BaharC’è grande interesse da parte di moltissimi telespettatori per la soap opera turca La forza di una donna, in onda su Canale 5 alle 16.