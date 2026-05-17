Chi vince Amici 25? Le quotazioni e cosa dicono i sondaggi

Il talent show condotto da Maria De Filippi sta per concludersi, con la finale prevista per domenica 17 maggio alle 21. Sono stati pubblicati sondaggi e quotazioni che cercano di prevedere chi potrebbe aggiudicarsi il titolo di vincitore di questa edizione. Le ultime settimane hanno visto aumentare l’interesse del pubblico e degli scommettitori, con vari nomi che si sono distinti nei pronostici. La serata finale rappresenta l’appuntamento conclusivo di un percorso lungo e seguito da molti appassionati.

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Chi vince Amici 25? Il programma di Maria De Filippi è ormai giunto alle sue battute finali. La finale andrà in scena domenica 17 maggio alle 21.30 su Canale 5. Solo allora scopriremo chi si aggiudicherà la coppa del programma, nel frattempo però i bookmaker hanno svelato chi potrebbe spuntarla in questa edizione. Chi vincerà Amici 25: le quotazioni. I bookmaker ne sono certi: a vincere la finale di Amici 25 sarà Alessio. Il ballerino è riuscito infatti a conquistare il pubblico grazie al suo talento, ma anche ad un percorso fatto di sacrifici e da un infortunio che lo scorso anno lo costrinse ad abbandonare la scuola di Maria De Filippi. La sua vittoria è quotata a 1. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Chi vince Amici 25? Le quotazioni e cosa dicono i sondaggi ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video i VINCITORI di AMICI dal 2002 - Che fine hanno fatto Sullo stesso argomento Chi vince Amici 2026, i pronostici, le quote dei favoriti secondo i bookmakers e le percentuali dei sondaggi onlineChi vince Amici 2026 secondo i pronostici? La finale del talent andrà in onda domenica 17 maggio 2026 in prima serata su Canale 5. Chi vince Amici 25: le quote prima della semifinaleChi vince Amici 25 è la domanda che accompagna il pubblico mentre il talent di Maria De Filippi si avvicina alla semifinale. Chi vince Amici 25? Le quotazioni e cosa dicono i sondaggiChi vince Amici 25? Il programma di Maria De Filippi è ormai giunto alle sue battute finali. La finale andrà in scena domenica 17 maggio alle 21.30 su Canale 5. Solo allora scopriremo chi si aggiudich ... dilei.it Chi vince il Serale di Amici 25? Alessio è dato per favorito, ma al televoto Lorenzo può ancora ribaltare tutto. x.com Amici 25 Serale, anticipazioni finale: nuovo regolamento, giudici depotenziati e favoriti. Chi vince staseraAmici 25 cambia data per la finale, televoto decisivo tra Lorenzo e Angie, chi è il superfavorito e chi sono gli ospiti. E' tutto pronto per la grande serata. libero.it