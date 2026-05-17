Chi sono i premiati col Leone quello del ponte arcobaleno | c' è anche un noto locale

Durante la serata di sabato 16 maggio si sono consegnati i premi Leone arcobaleno, riconoscimenti assegnati dalla associazione Brianza Oltre l’Arcobaleno. Il premio, che prende il nome dal simbolo del ponte arcobaleno, viene attribuito a persone o realtà che si sono distinte in ambito LGBTQIA+. Tra i premiati figura anche un noto locale della zona, conosciuto per il suo impegno nel sostenere la comunità. La cerimonia ha coinvolto diverse personalità e rappresentanti della regione.

Appartenere alla comunità Lgbtqia+ oggi è anche e soprattutto una questione di coraggio e impegno. Questo l'assunto che sta dietro al premio Leone arcobaleno, ideato e istituito dall'associazione Brianza Oltre l’Arcobaleno è che è stato consegnato durante la serata di sabato 16 maggio del. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

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