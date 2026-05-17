Salim el Koudri è laureato in economia e marketing internazionale presso il dipartimento di economia Marco Biagi. Ha conseguito una laurea triennale in questo settore. In passato, ha seguito un percorso di cura per schizofrenia.

Una laurea nella triennale di economia e marketing internazionale al dipartimento di economia Marco Biagi. Nel 2021 un’iscrizione alla magistrale di international management - poi interrotta. Una vita apparentemente normale: gli studi e la quotidianità a Ravarino, nel suo appartamento in fondo a Muzzioli. Ma anche l’angoscia per un lavoro che non arrivava. Chi è davvero Salim El Koudri, il 31enne italiano di origini marocchine - seconda generazione - nato a Bergamo che ieri ha falciato la folla in centro storico a Modena, causando ferite gravissime a tante persone? Le prime analisi hanno confermato che il giovane Non era sotto l’effetto di alcol o droghe quando ha deciso di premere l’acceleratore, travolgendo cittadini innocenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Chi è Salim el Koudri. Laureato in economia e marketing. È stato in cura per schizofrenia

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Auto sulla gente a Modena, chi è Salim El Koudri (laureato in Economia)

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