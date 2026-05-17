Chi è il compagno e futuro marito di Selvaggia Lucarelli Lorenzo Biagiarelli

Da metropolitanmagazine.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Selvaggia Lucarelli ha condiviso pubblicamente dettagli sulla sua relazione con Lorenzo Biagiarelli, che è anche il suo compagno e futuro marito. La giornalista ha parlato della durata della loro storia, affermando che si tratta della relazione più lunga che abbia avuto. La conversazione è avvenuta durante un'intervista televisiva, in cui Lucarelli ha raccontato alcuni aspetti della loro storia sentimentale. La coppia è stata spesso al centro dell'attenzione dei media, anche per il loro legame duraturo.

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Selvaggia Lucarelli racconta la storia d’amore con il compagno Lorenzo Biagiarelli, qualche mese fa a Verissimo: “ Lorenzo è la storia più lunga della mia vita. Il primo matrimonio con il mio ex marito, Laerte Pappalardo, è durato solo due anni. Inizialmente abbiamo dovuto metabolizzare, poi abbiamo capito e siamo diventati persone che si vogliono bene e genitori”. Parlando del carattere di Lorenzo, l’opinionista del GF Vip spiega: “Lorenzo è un fine diplomatico e riesce a mettere pace tra poli opposti. È stato quello che ha cominciato a parlare con il mio ex come se fosse un suo buon amico. Lui ha questa morbidezza che aiuta anche me, mi offre un altro punto di vista ”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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